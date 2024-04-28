На Кубани в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель Chevrolet
Авария произошла сегодня рано утром в Абинском районе региона на загруженной в любое время суток автодороге Краснодар-Верхнебаканский.
По информации официального канала УГИБДД ГУ МВД России по Кубани, в воскресенье около 5 часов 45 минут на 88-м километре трассы водитель грузового автомобиля FAW, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Chevrolet Lanos, столкнулся с ним.
После чего Chevrolet по инерции продолжил движение вперед и врезался в следовавший в этом направлении второй грузовик FAW.
"Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - рассказал начальник Госавтоинспекции Абинского района Василий Поникарев. - Сюда сразу выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются".