На Кубани в ДТП с двумя грузовиками погиб водитель Chevrolet

Авария произошла сегодня рано утром в Абинском районе региона на загруженной в любое время суток автодороге Краснодар-Верхнебаканский.

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По информации официального канала УГИБДД ГУ МВД России по Кубани, в воскресенье около 5 часов 45 минут на 88-м километре трассы водитель грузового автомобиля FAW, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Chevrolet Lanos, столкнулся с ним.

После чего Chevrolet по инерции продолжил движение вперед и врезался в следовавший в этом направлении второй грузовик FAW.