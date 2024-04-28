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В массовом ДТП на трассе в Ленобласти пострадали семь человек

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Ленинградской области, сообщает в своем Telegram-канале аварийно-спасательная служба региона. От госпитализации пострадавшие отказались.

В массовом ДТП на трассе в Ленобласти пострадали семь человек
© РИА Новости

По предварительным данным, на трассе М-11 в аварию попали шесть легковых автомобилей. В результате на автодороге образовалась многокилометровая пробка. На место происшествия выезжали спасатели, чтобы отключить аккумуляторы разбитых машин во избежание возгорания. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Накануне сообщалось, что более 100 машин сгорели на трассе в Нигерии. В большой пробке на дорожной развязке оказалось несколько бензовозов. Один из них загорелся и взорвался. После чего вспыхнули и другие грузовики.

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