Водитель троллейбуса насмерть сбила мужчину в Петербурге

Водитель троллейбуса сбил мужчину на улице Зины Портновой в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

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Авария произошла около 19:35 по московскому времени. Пешеход умер на месте, на вид ему было 25–30 лет. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

— 50-летняя женщина, управляя троллейбусом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода задним колесом совершила наезд на мужчину-пешехода, который, предположительно, оступился и упал под колеса транспорта. В результате ДТП пешеход умер на месте аварии. Личность погибшего устанавливается, — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

27 апреля водитель сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде на Южнобутовской улице. Мальчику 2011 года рождения потребовалась помощь врачей, он был доставлен в медучреждение.