46-летний диджей, его жена и сын погибли под Одессой

Американский DJ Jony, его 45-летняя жена Норма и их 14-летний сын погибли на месте в лобовом столкновении автомобилей под Одессой, штат Техас. Информация об этом появилась в местных СМИ.

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Уточнено: автокатастрофа произошла 20 апреля во второй половине дня - информация подтверждена в дорожной службе штата. Водитель внедорожника, выехавший на встречку и лоб в лоб протаранивший машину диджея, также погиб.

Издание People обратилось за деталями в соответствующее ведомство, но оттуда пока молчат.

Настоящее имя DJ Jony - Эктор Мануэль Мартинес-Оливас, он вел популярное испаноязычное дневное шоу на местном радио Одессы, а также разного рода мероприятия. Жена и сын всегда ему помогали.

Похороны прошли 26 апреля.