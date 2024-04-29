Страшное ДТП с жертвами произошло в Новой Москве

Две машины столкнулись на 49-м километре Калужского шоссе в районе деревни Терехово в ТиНАО, сообщила пресс-служба столичного дептранса. По предварительной информации Госавтоинспекции Москвы, два человека погибли в автомобиле ВАЗ, еще два ребенка в этом же авто получили травмы разной степени тяжести.

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На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, рядом с деревней Терехово водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ. Прокуратура ТиНАО держит на контроле установление обстоятельств дорожной аварии.

Ребенку оторвало ногу в ДТП с мотоциклом в Красноярске

Ранее серьезное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Октябрьском мосту в Красноярске, в результате чего серьезно пострадал 10-летний мальчик, сообщала пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным РЕН ТВ, ребенку оторвало ногу.

До этого в Красноярском крае в дорожной аварии погиб 17-летний подросток, который возвращался домой в Лесосибирск. Его 18-летний приятель за рулем Toyota Cresta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В момент ДТП в автомобиле находились четыре человека: 18-летний водитель, а также трое пассажиров — 17, 18 и 19 лет. Погибшим оказался самый младший из них, который сидел на заднем сиденье не пристегнувшись.