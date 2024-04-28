Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне восьмого километра МКАД

На внешней стороне восьмого километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Москвы.

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В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Все причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по трем полосам из пяти имеющихся, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также несколько автомобилей столкнулись на дублере проспекта Мира 22 апреля. Авария произошла в районе дома 91, корпус 1.

Другое ДТП произошло в тот же день в районе съездов 67А и 67В. В результате столкновения с легковым автомобилем грузовик влетел в отбойник.