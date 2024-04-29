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В Чувашии при столкновении двух легковых машин погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Марпосадском округе Чувашии, в результате аварии два человека погибли, еще один госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики в Telegram-канале.

В Чувашии при столкновении двух легковых машин погибли два человека
© РИА Новости
"На 25-м км дороги Волга - Марпосад в Мариинско-Посадском округе столкнулись "Лада-Приора" и "Лада-Калина". В результате ДТП водитель "Калины" и пассажир "Приоры" скончались, водителя "Приоры" госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства аварии. "По предварительным данным, водитель

"Приоры" выехал на полосу встречного движения", - полагают правоохранители.
ДТП
ГИБДД