Пять человек погибли в ДТП на Кубани

Трагедия произошла в ночь на 29 апреля на дороге Армавир-Курганинск. Столкнулись внедорожник и микроавтобус, в результате погибли пять человек, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В ведомстве рассказали, что Volkswagen Tiguan с 20-летним молодым человеком за рулем ехал от Армавира к Курганинску и выехал на полосу встречного движения там, где это было запрещено. Там внедорожник столкнулся с минивэном Toyota Hiace, за рулем которого сидел 36-летний мужчина.

“В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota”, — говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили подробности. Выяснилось, что еще одна пассажирка микроавтобуса с травмами была доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется. Также в надзорном ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).