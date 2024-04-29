В Башкирии в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Иглинском районе Башкирии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

"Авария произошла сегодня около 06:00 (04:00 мск) на 1-м км автодороги Уфа - Охлебинино. По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель машины и его пять пассажиров, из них трое несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, с различными травмами доставлены в больницу", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.