В Саратовской области в ДТП пострадали три человека

В Балаково Саратовской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В Балаково, по предварительным данным, в 14:30 напротив дома 19 по улице 30 лет Победы водитель - мужчина 1942 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, наехал на пешеходов - женщин 1978, 2002 годов рождения и несовершеннолетнюю девочку 2007 года рождения (16 лет)", - сообщили в ГИБДД по области.

По данным ведомства, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.