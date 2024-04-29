Грузовой «Урал» с людьми ушел под лед в Якутии

В Якутии грузовой автомобиль, в кузове которого находилось 12 человек, провалился под лед. Об этом сообщает Служба Спасения Республики Саха.

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«В Алданском районе 28 апреля по трассе Томмот – Белькачи на реку Алдан выехали два автомобиля — «Урал» и «КамАЗ». «Урал», в котором находилось 12 человек, провалился под лед», — говорится в сообщении.

На место вылетел вертолет МИ-8 со спасателями. Пострадавших, извлеченных из воды, осмотрели медицинские работники ГКУ РЦМК «Медицина катастроф» — состояние здоровья удовлетворительное.

На Байкале в трех километрах от берега под лед провалилось авто с россиянами

До этого в Сочи легковой автомобиль потерял управление, столкнулся с опорой, после чего упал в обрыв. Во внедорожнике УАЗ Хантер во время падения находился водитель, который получил небольшие повреждения. Условия осложнялись отсутствием связи в данной местности.

Также в Красноярском крае медведь прыгнул на автомобиль и выбил головой стекло. По словам водителя, медведь не стал догонять машину. Позже водитель поехал этой же дорогой обратно, но зверя уже не встретил.