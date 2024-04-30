В Москве подросток за рулем машины врезался в столб

Подросток за рулем автомобиля врезался в столб на Калужском шоссе в Москве, в результате аварии пострадали трое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на Калужском шоссе. Подросток за рулем автомобиля не справился с управлением и врезался в столб, в результате удара машина опрокинулась на обочине. Предварительно, в ДТП пострадали три человека - водитель и двое пассажиров в возрасте 16-17 лет госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на препятствие.

"В результате ДТП, предварительно, пострадали три человека", - сказали в главке.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.