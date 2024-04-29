В ДТП с участием грузовика на севере Москвы погибла женщина

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, произошедшем на севере Москвы, погибла женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.

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— На Новосходненском шоссе (в районе дома 3Б) столкнулись грузовик и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы города, — сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Обстоятельства аварии уточняются. Движения в районе ДТП не затруднено.

По предварительным данным столичного ГАИ, в результате аварии женщина-пассажир легкового авто скончалась на месте от полученных травм. Водитель доставлен в больницу.

Другая авария с летальным исходом произошла вечером 29 апреля около деревни Терехово. Водитель «Мерседеса» выехал на предназначенную для встречного движения полосу и столкнулся с «ВАЗом». Погибло два пассажира отечественного автомобиля, еще двум детям потребовалась помощь врачей.

Позднее в столичной прокуратуре заявили, что один из участников смертельного ДТП в поселении Михайлово-Ярцевское, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения.