В Приамурье водитель мусоровоза не заметил девятилетнего велосипедиста и наехал на него

Мальчик из Приамурья пострадал во время столкновения с мусоровозом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

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Инцидент произошел в Белорск. По версии правоохранителей, машина двигалась задним ходом по прилегающей к жилым домам территории. В это время там находился девятилетний мальчик на велосипеде.

В результате столкновения школьник получил серьезные травмы. Приехавшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге самокатчик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на девятилетнюю девочку. Второклассницу оперативно доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали сотрясение головного мозга. По факту произошедшего проведут административное расследование.