СМИ: 16-летний подросток сбил маленького ребенка и врезался в ТЦ в Балашихе

В Балашихе (Московская область) 16-летний подросток на ВАЗ-2109 сбил маленького ребенка, а затем врезался в стену торгового центра. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Белая ВАЗ-2109 промчалась около ТЦ на шоссе Энтузиастов в Балашихе и сбила пятилетнего ребенка, который в этот момент переходил дорогу с отцом. После этого, легковушка врезалась в стену торгового центра», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на информацию очевидцев.

По данным канала, ребенка увезли в больницу на машине скорой помощи. Нарушитель задержан, на месте работают сотрудники полиции.