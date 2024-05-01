Подросток и его 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском

В Невьянском районе 17-летний подросток без прав опрокинулся на мотоцикле. Его 9-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

© пресс-служба ГИБДД Свердловской области

«17-летний водитель мотоцикла (питбайка) „Kayo K2“ во время движения по пересеченной местности вдоль проезжей части улицы Свердлова поселка Ребристый перевозил 9-летнего мальчика. Не справился с управлением и совершил опрокидывание питбайка», — рассказали инспекторы.

В аварии пострадал только младший ребенок. С сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки он доставлен сначала в больницу Невьянска, затем — в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Происшествие случилось накануне, 30 апреля, но сообщается о нем только сейчас.

Известно, что и и водитель, и пассажир в момент аварии были без защитных шлемов. Управлявший питбайком подросток был трезв, но не имеет водительского удостоверения.

Ранее в Екатеринбурге 29-летний питбайкер врезался в стену дома и получил перелом. Он также был без водительских прав и соответствующего снаряжения.