В Подмосковье подросток за рулем авто сбил мать с ребенком

Подросток из подмосковной Балашихи сбил пешеходов и врезался в здание торгового центра на шоссе Энтузиастов, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ около 21:00 30 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате аварии травмы получили пятилетний ребенок и его мать, пострадавших доставили в больницу.

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16-летний подросток, управляя легковым автомобилем марки ВАЗ, двигаясь по дороге возле торгового центра на шоссе Энтузиастов, совершил наезд на пешеходов и после врезался в здание. В результате ДТП пострадали пятилетний ребенок и его мать, — говорится в публикации.

По факту произошедшего прокуратурой города проводится проверка, устанавливаются причины аварии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования также контролируются прокуратурой.

Ранее управление МВД по Московской области сообщило о гибели мотоциклиста в Пушкино в результате аварии со служебным автомобилем полиции. Если вина правоохранителя будет доказана, его уволят и привлекут к ответственности. Уточняется, что полицейский в момент аварии был трезв.

До этого пресс-служба Госавтоинспекции по Амурской области сообщила о гибели девятилетнего мальчика под колесами мусоровоза. В момент аварии ребенок катался на велосипеде, водитель грузовика не заметил его.