В ДТП в Москве пострадали три человека

В Москве столкнулись автомобили Suzuki и Hyundai. Пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом пишет портал 360tv.

Инцидент произошел в среду, 1 мая, на Коровинском шоссе.

Врачи скорой осмотрели пострадавших и оказали им на месте происшествия первую медицинскую помощь. Затем медики госпитализировали их в одну из городских больниц.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Стали известны подробности ДТП в Балашихе с участием водителя-подростка

Ранее сообщалось, что в массовой аварии в Томске пострадали двое детей и трое взрослых.

Медики доставили в клинику шестилетнего и семилетнего мальчиков, а также взрослых.