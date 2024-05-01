Водитель КамАЗа потерял управление и снес несколько машин

Столкновение КамАЗа с шестью автомобилями произошло на 625-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщило краевое управление МВД России. По данным ведомства, водитель грузовика потерял управление, после чего врезался в других участников движения. В результате аварии пострадали трое взрослых и двое детей, их госпитализировали.

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Водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди двигающимися «Газелью», Skoda, Chevrolet и автовозом с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Scania. С места ДТП в медицинское учреждение доставлено трое взрослых и двое детей, — говорится в публикации.

Уточняется, что водители были освидетельствованы, состояние опьянения установлено не было. На опубликованных кадрах видно, что от столкновения с КамАЗом машины вылетели с трассы, один из автомобилей смяло практически целиком.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции по Амурской области сообщила о наезде мусоровоза на девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенок погиб под колесами грузовика. Водитель мусоровоза не заметил его, двигаясь задним ходом.