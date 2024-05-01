Число погибших при обрушении трассы в китайской провинции Гуандун выросло до 24

Число погибших при обрушении участка скоростной трассы в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 24. Об этом в среду, 1 мая, сообщило Центральное телевидение КНР.

По данным СМИ, под завалами были обнаружены два десятка автомобилей.

— Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек, — говорится в сообщении.

30 пострадавших все еще находятся в больнице. Сейчас их жизни ничего не угрожает, добавил телеканал.

Инцидент произошел около 02:10 (21:10 вторника, 30 апреля, по московскому времени) на скоростной автомагистрали, которая ведет из Гуандуна в провинцию Фуцзянь. В результате происшествия был госпитализирован 31 человек.

В спасательных работах приняли участие свыше 500 человек. По данным правительства города Мэйчжоу, площадь обвала составила 184,3 квадратного метра.

В конце апреля не менее 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко вблизи Банги, столицы Центральноафриканской Республики. Всего на судне находились порядка 300 человек, включая женщин и детей, которые направлялись на похороны. Спасти удалось почти 100 человек.