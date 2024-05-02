В Хабаровском крае в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП под Хабаровском. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Хабаровскому краю.

"Сегодня (2 мая - прим. ТАСС) при проведении эвакуационных работ под кабиной [грузовой машины] Mercedes обнаружена погибшая женщина 1986 г. р. - жительница Приморского края в спальном мешке - предположительно, пассажирка Mercedes", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла вечером 1 мая на автодороге А-375 маршрута Хабаровск - Находка. Как сообщают в краевой Госавтоинспекции, водитель грузовой машины ехал со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ipsum. Водитель и пассажирка Toyota Ipsum погибли, водитель грузового автомобиля был госпитализирован.

В ГИБДД по Хабаровскому краю уточнили, что водитель грузового Mercedes скончался в реанимации. Водительский стаж мужчины составлял 27 лет.