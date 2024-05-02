Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Новосибирске

Первая серия майских праздников завершилась серьезными проблемами для трех автомобилистов областного центра. Пьяный лихач спровоцировал ночную аварию на улице Петухова.

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«1 мая в 23:00 водитель автомобиля Хонда Стрим 1986 г.р., находящийся в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Петухова у дома 122 к.3 столкнулся с а/м Вольво», – сообщили в дорожной полиции.

Следом водитель Хонды наехал на Фольксваген. Вот как описывают события аварии очевидцы.

«Мой отец на сером Volkswagen ехал в Краснообск, перед ним столкнулись чёрный Вольво и белая Хонда, и один из них отлетел моему отцу в колесо, сломав при этом пол морды машины, – поделился житель Новосибирска. – Водитель Хонды был пьяным, в нём было 0,937 алкоголя по алкотестеру, в салоне находились 3 человека, но они разбежались».

По словам очевидца, самые серьезные повреждения получила машина виновника аварии – Хонда загорелась. Тушить ее пришлось прибывшим на вызов сотрудникам МЧС.

Добавим, что на минувших выходных в нашем регионе произошло серьезное ДТП с участием автобуса. 28 апреля водитель Chevrolet Niva столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал по маршруту «Мошково - Белоярка». Одна из пассажирок получила перелом ключицы.