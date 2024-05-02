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В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью автомобилями

Столкновение городского пассажирского автобуса марки "Газель" маршрута №66 и шести легковых автомобилей произошло в Воронеже, в результате ДТП пострадал один человек. У автобуса, предварительно, отказали тормоза, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью автомобилями
© t.me/mvd36
"В областном центре по улице Ленина, 12/1 водитель автобуса "Газель" маршрут №66 не справился с управлением (пояснил, что отказали тормоза) и допустил столкновение автомобилями которые двигались в попутном направлении: BMW, Lada Vesta, Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio , Lada Granta. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta получил травмы", - сообщила она.

По ее данным, ДТП произошло в 09:15. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал, полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

ДТП
Toyota Corolla
Lada Granta
Renault Kaptur
Lada Vesta
Kia Rio
Renault
Kia
Toyota
BMW
Lada
Наталья Куликова