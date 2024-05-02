В Воронеже маршрутный автобус столкнулся с шестью автомобилями

Столкновение городского пассажирского автобуса марки "Газель" маршрута №66 и шести легковых автомобилей произошло в Воронеже, в результате ДТП пострадал один человек. У автобуса, предварительно, отказали тормоза, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

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"В областном центре по улице Ленина, 12/1 водитель автобуса "Газель" маршрут №66 не справился с управлением (пояснил, что отказали тормоза) и допустил столкновение автомобилями которые двигались в попутном направлении: BMW, Lada Vesta, Renault Kaptur, Toyota Corolla, Kia Rio , Lada Granta. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta получил травмы", - сообщила она.

По ее данным, ДТП произошло в 09:15. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал, полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.