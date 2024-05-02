Шесть человек погибли в ДТП в Москве за первые майские праздники

В период праздничных дней с 27 апреля по 1 мая на столичных дорогах произошло 114 аварий. Об этом в четверг, 2 мая, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

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В результате ДТП шесть человек погибли, 126 взрослых оказались ранены. Также травмы различной тяжести получили 25 детей до 16 лет.

Чаще всего в период праздников на столичных дорогах сталкивались автомобили — 48 случаев, а также происходили наезды на пешеходов — 45 раз. Также автоинспекторы задержали 336 пьяных водителей.

— С участием мототранспорта произошло 11 ДТП, с участием велосипедистов — пять ДТП, — рассказали в пресс-службе.

29 апреля в результате аварии в поселении Михайлово-Ярцевское погибли два человека. Пьяный водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ. Троицкий районный суд арестовал 19-летнего предполагаемого виновника ДТП.