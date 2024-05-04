Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту ДТП с автобусом в Новосибирске

По факту произошедшего в Новосибирске, несколько дней назад ДТП, в ходе которого пострадали женщина и её четырёхлетняя дочь Председатель СК РФ получил возбудить уголовное дело. ДТП произошло на улице Титова, водитель автобуса ПАЗ проехал на красный свет и сбил мать и с ребенком, на пешеходном переходе, когда они переходили дорогу. Пострадавшие женщина 1993 г.р, девочка 2019г.р были госпитализированы.

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В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.