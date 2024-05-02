В Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли два человека

В Ставропольском крае маршрутка съехала в кювет и врезалась в дерево. Погибли два человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции по региону.

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Инцидент произошел в Красногвардейском округе, на 6-м километре автодороги Дмитриевское - Городовиковск вблизи границы с Калмыкией.

Очевидцы рассказали, что «водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП».

В ведомстве пояснили, что водитель потерял контроль над управлением, допустил съезд с дороги в кювет, где «ГАЗель» совершила наезд на дерево и перевернулась.

В результате, на месте происшествия скончались водитель и 24-летняя пассажирка. Медики оказали первую помощь шести пассажирам. После этого три человека были госпитализированы, а еще трое уехали с места ДТП на попутном транспорте, уточнили в ГИБДД.

Погибший мужчина, отметили в пресс-службе, прошел необходимый медицинский осмотр. У него был длительный стаж вождения и многолетний опыт пассажирских перевозок.