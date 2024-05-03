На севере Пакистана погибли не менее 20 человек при аварии с автобусом

По меньшей мере 20 человек погибли, семеро получили ранения в результате падения в пятницу утром междугороднего автобуса в горное ущелье в пакистанской северной территории Гилгит-Балтистан.

Как сообщает издание Geo News, автобус с 38 пассажирами следовал по Каракорумскому шоссе из Равалпинди в Гилгит. По предварительной версии полиции, водитель автобуса не справился с управлением, что привело к падению машины в глубокое ущелье.

Раненые, среди которых пять человек находятся в критическом состоянии, доставлены в больницу.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших.