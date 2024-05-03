В Чувашии три сотрудника полиции пострадали в ДТП

Водитель c признаками опьянения в Чувашии врезался в служебный автомобиль полиции, в результате в больницу доставили трех полицейских. Двух правоохранителей госпитализировали, сообщает МВД по республике.

Правоохранители в Вурнарском округе выехали на сообщение о нетрезвом водителе машины Ford Mondeo, движущейся в сторону муниципального образования.

"Начальник отделения пытался остановить указанную иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль, а также находившегося вне его полицейского. Трое сотрудников [полиции] доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, после оказания медицинской помощи один из полицейских отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности. В министерстве подчеркнули, что служебная машина стояла со включенными световыми и звуковыми сигналами.

После столкновения Ford опрокинулся в кювет.