В Чувашии три сотрудника полиции пострадали в ДТП
Водитель c признаками опьянения в Чувашии врезался в служебный автомобиль полиции, в результате в больницу доставили трех полицейских. Двух правоохранителей госпитализировали, сообщает МВД по республике.
Правоохранители в Вурнарском округе выехали на сообщение о нетрезвом водителе машины Ford Mondeo, движущейся в сторону муниципального образования.
"Начальник отделения пытался остановить указанную иномарку сигналом жезла, однако нарушитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль, а также находившегося вне его полицейского. Трое сотрудников [полиции] доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, после оказания медицинской помощи один из полицейских отпущен домой, двое других госпитализированы, их жизнь вне опасности. В министерстве подчеркнули, что служебная машина стояла со включенными световыми и звуковыми сигналами.
После столкновения Ford опрокинулся в кювет.
"Управлявший иномаркой житель села Батырево, у которого имелись внешние признаки опьянения, на месте ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В аварии нигде не работающий мужчина не пострадал", - уточняется в сообщении.