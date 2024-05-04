В Оренбургской области в ДТП четыре человека погибли

В Оренбургской области четыре человека погибли, еще двое госпитализированы в результате ДТП на трассе М5 "Урал", сообщили в управлении МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли четыре человека, двоих доставили в больницу. Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что в 18:31 (16:31 мск) на 207-м км трассы М5 "Урал" водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Оренбурга в Орск, при повороте в Медногорск не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Scania", - говорится в сообщении.

В результате ДТП до приезда скорой помощи умерли четверо пострадавших, еще двое, среди которых несовершеннолетний, доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.