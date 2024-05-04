В Вологодской области трактор наехал на 11-летнего ребенка

Дорожно-транспортное происшествие с несовершеннолетним произошло в Верховажском округе Вологодской области, сообщает Telegram-канал УМВД по региону.

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Накануне вечером 28-летний водитель на тракторе "Беларусь" с прицепом в деревне Куколовская совершил наезд на 11-летнего мальчика.

"Авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла на улице Куколовская у дома № 38. С травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в медучреждение Вологды. На месте происшествия работал наряд ГИБДД", - сообщает пресс-служба УМВД региона.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.