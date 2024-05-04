Автомобиль с мигрантами в Петербурге упал в котлован при попытке побега от ДПС

В Петербурге каршеринговый автомобиль с тремя уроженцами Узбекистана упал в строительный котлован. Молодые люди пытались уйти от преследования полицейской патрульной машины. Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

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Инцидент произошел в Московском районе в субботу, около 4 утра.

Каршеринговый «Фольксваген Поло» не остановился по требованию инспекторов ДПС. Началась погоня, причем по данным очевидцев, «карш гнал как в последний раз».

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У дома №44 на Московском шоссе иномарка наехала на препятствие и упала в котлован. Пострадали три уроженца Узбекистана, мужчины 2002 — 2003 годов рождения.

Водитель и пассажир находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один пассажир в тяжелом состоянии.

По данным «Дорожного инспектора», у водителя имелись признаки опьянения.