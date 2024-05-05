Фура слетела с трассы на краю Кемеровской области

Неподалеку от границы Кузбасса с Красноярским краем произошло ДТП с участием двух грузовиков. Очевидцы предполагают, что один из водителей заснул за рулем.

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Пользователи социальной сети Telegram поделились фотографией, снятой на трассе в районе границы Кемеровской области и Красноярского края. Здесь, как видно на снимке, произошла авария, в которой приняли участие две фуры.

От столкновения один из грузовиков вылетел с проезжей части и упал в кювет.

Очевидцы предполагают, что такой исход событий произошел из-за того, что один из водителей уснул за рулем. О состоянии пострадавших и прочих подробностях ДТП автор публикации не рассказал.