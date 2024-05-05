Правоохранители взялись за расследование еще одного ДТП на территории Кемерова

Сотрудники МВД раскрыли подробности аварии, произошедшей на кемеровском перекрестке. В ходе ДТП скончался один из пассажиров.

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Сегодня, 5 мая, около 5:45 на перекрестке улиц Гагарина и Шорникова водитель LADA Priora проехал на запрещающий сигнал светофора, столкнувшись с ВАЗ-2107, который двигался на зеленый свет.

Пассажирка последнего транспортного средства – 64-летняя женщина скончалась от полученных травм. Травмы получили еще четыре пассажира LADA Priora и оба водителя.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу сообщает, что правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Фотографию с места событий редакция VSE42.Ruпубликовала ранее.