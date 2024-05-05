В Петербурге двое водителей погибли под колесами своих автомобилей

В Санкт-Петербурге за сутки под колесами своих грузовиков погибли двое мужчин. Об этом пишет «Фонтанка».

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По данным портала, 63-летний водитель манипулятора Isuzu совершил вынужденную остановку на проезжей части у дома 10 по улице 1 Мая в Красном Селе из-за неисправности колеса.

Мужчина вышел из машины, «не обеспечив неподвижность транспортного средства». Грузовик начал движение, задел Chevrolet Epica, после чего поехал дальше. Водитель попытался запрыгнуть в кабину на ходу, но сорвался и попал под переднее правое колесо машины.

Второй случай произошел на территории бетонного завода на улице Тельмана с 57-летним мужчиной, который при разгрузке щебня не поставил «Камаз» на стояночный тормоз. После того, как он вышел из грузовика, автомобиль двинулся вперед и придавил его.

Оба водителя скончались до приезда скорой помощи.