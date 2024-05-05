В Перми водитель автобуса влетел в остановку и снес торговую точку

В Перми произошло ДТП с участием автобуса №77. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

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Инцидент произошел на остановке «Микрорайон Юбилейный». По версии правоохранителей, водитель поворачивал направо, но не смог справиться с управлением и влетел в киоск на остановке. На кадрах заметно, как автобус поворачивает и в какой-то момент резко сносит строение.

В аварии никто не пострадал, так как в утренние часы в салоне не было пассажиров, люди около торговой точки также отсутствовали. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства и проводят все необходимые мероприятия.

В беседе с журналистами директор филиала компании, в которое работает водитель, предположил, что причина в образовавшейся на дороге наледи.

Как сообщает Ura.ru, транспортное средство не должно было находиться на этом отрезке пути, так как он следует по другому маршруту.