В Нижегородской области в результате ДТП три человека погибли и один пострадал

"Лада Приора" и ВАЗ-2107 столкнулись в Спасском районе Нижегородской области, в результате три человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

"6 мая в 11:55 в Спасском районе Нижегородской области водитель автомобиля "Лада Приора" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим столкновением с автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП оба водителя транспортных средств и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 погибли, пассажир автомобиля "Лада Приора" получил травмы", - говорится в сообщении.

Предположительно, водитель автомобиля "Лада Приора", мужчина 1985 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством.