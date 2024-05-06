Автомобиль опрокинулся на крышу в результате столкновения с двумя другими машинами на внутренней стороне третьего километра МКАД. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте ДТП работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

— Движение в районе происшествия затруднено, — рассказали в пресс-службе.

Другая авария произошла 27 апреля в Самарской области. В результате погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель легковой машины Renault Logan при выезде на трассу не пропустил грузовик Howo, из-за чего чего автомобили столкнулись и фура опрокинулась.