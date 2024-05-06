На курганской трассе машину с ребенком смяло между двух грузовиков

На трассе "Иртыш" автомобиль с ребенком оказался между двух большегрузов
В Курганской области произошло ДТП с участием двух крупных автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Инцидент произошел на 167-м километре автодороги «Иртыш». По версии правоохранителей, КамАЗ остановился перед ремонтным участком дороги на запрещенный сигнал. За ним остановился легковой автомобиль марки Skoda. Водитель большегруза за ним отвлекся, не справился с управлением и влетел в машину.
В аварии водитель иномарки и два пассажира получили травмы, один из них — ребенок. Приехавшие на место специалисты госпитализировали пострадавших. Россиянина 2009 года рождения медики спасти не смогли.
Машина серьезно пострадала. На кадрах с места инцидента крупные повреждения заметны и на передней, и на задней части.
«Работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – сообщается в публикации.
В Госавтоинспекции призвали быть более внимательными на дорогах, где есть ремонтируемые участки.