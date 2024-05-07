Военный КАМАЗ на МКАД столкнулся с двумя автомобилями

Военный КамАЗ попал в ДТП на 47-м километре МКАДа с еще двумя автомобилями. Об этом 360.ru сообщает со ссылкой на собственный источник. По его данным, пострадал в аварии один человек.

ДТП произошло около района Тропарево-Никулино с участием «Газели» и легковушки Hyundai. На место выехали экстренные службы, детали и причины случившегося уточняются. Представители официальных ведомств пока не подтвердили произошедшее.

До этого в Воронежской области автобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в кювет. Пострадали девять военнослужащих, их доставили в больницу, трое находятся в тяжелом состоянии.

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