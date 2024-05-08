12-летняя школьница попала в больницу со сломанным носом из-за самокатчика

На Производственной улице в Москве 12-летняя школьница получила сотрясение мозга и перелом носа из-за наезда на нее самокатчика. Об этом стало известно РЕН ТВ.

© Lenta.ru

Пострадавшая отметила, что шла по пешеходному переходу, когда ее сбил самокатчик. В больнице у школьницы диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ссадины.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге у 11-летнего мальчика из-за наезда на него самокатчика произошел разрыв селезенки.