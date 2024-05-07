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В Тюмени велосипедист сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени 19-летний велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону сообщает агентство Ura.ru.

Велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени
© РИА Новости

По информации агентства, юноша на велосипеде ехал по автобусной полосе и, объезжая общественный транспорт на красный сигнал светофора, сбил ребенка. Велосипедист не заметил мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате произошедшего мальчик получил ушибы. Прочие детали и обстоятельства аварии на данный момент устанавливаются.

До этого на западе Москвы курьер службы доставки сбил восьмилетнего ребенка и скрылся, не оказав пострадавшей первую помощь. Девочку госпитализировали с травмами в медицинское учреждение. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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