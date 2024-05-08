В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КамАЗа» колесо сбило двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Жизнь Абрау».

Грузовик ехал из города в сторону Абрау-Дюрсо, уже на подъезде к селу одно из колес внезапно взорвалось, а второе отскочило и покатилось вниз. Около арки стояла припаркованная машина, в которую собирались сесть мужчина и женщина. Они не успели среагировать и уйти с опасной траектории. В итоге женщина упала от удара на асфальт, мужчина устоял, хотя его тоже задело», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок.

Отмечается, что у пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу, о ее травмах не сообщается. О том, почему одно колесо у «КамАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

До этого сообщалось, что в Воронежской области автобус с военнослужащими столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в районе села Архиповка Россошанского района. Автобус Youtong перевозил 32 военных и врезался в легковой автомобиль — после удара автобус вылетел в кювет, а машина загорелась. Отмечается, что пострадали девять военнослужащих, их доставили в Россошанскую больницу, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что звезду «Улицы разбитых фонарей» сбил автомобиль в Петербурге.