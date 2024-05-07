В Новосибирске маршрутное такси сбило ребенка

Маршрутное такси сбило семилетнего мальчика в Новосибирске рядом с остановкой общественного транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Пострадал ребенок 2017 года рождения", - сказал собеседник агентства, пояснив, что характер травм уточняется.
Пострадавшим занимаются медики.
Маршрутное такси наехало на ребенка недалеко от крупной остановки общественного транспорта "Речной вокзал" в Новосибирске. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что ребенок переходил дорогу по проезжей части в неположенном месте.