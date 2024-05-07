Пострадавших в массовом ДТП на трассе доставили в больницу Волгограда
На массовую аварию с участием четырех автомобилей выехали сразу три бригады скорой помощи.
Как сообщили представители ГБУЗ «КССМП», авария произошла на 898-м км федеральной трассы Р-22 около города Михайловки. На дороге столкнулись грузовой МАН, цементовоз «Лада Гранта» и микроавтобус «Мерседес».
Медики госпитализировали с места ДТП сразу трех человек: водителя и пассажиров легковушки. Все пострадавшие были доставлены в больницу № 25 Волгограда.
Две другие бригады осмотрели и оказали помощь остальным участникам аварии.