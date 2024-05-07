В Ярославской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали девять человек

Пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль "Газель Некст" столкнулись в Ростовском районе Ярославской области, в ДТП пострадали девять человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

"Два человека - водитель и пассажир автомобиля <...> доставлены в медицинское учреждение, еще семь человек, это пассажиры автобуса, обратились за медицинской помощью самостоятельно", - сказала она.

По данным прокуратуры по региону, авария произошла в районе остановки общественного транспорта "Меленки", столкнулись пассажирский автобус маршрута Ростов - Ново-Никольское - Вахрушево и автомобиль "Газель". Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Ярославской области, ДТП произошло в 15:58 мск. К ликвидации последствий ДТП привлекали 14 человек и 5 единиц техники.