Россиянин нарушил ПДД и попал в колонию почти на 10 лет

Южно-Сахалинский городской суд приговорил к девяти с половиной годам колонии общего режима 25-летнего местного жителя, который, управляя машиной без прав, врезался в остановку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

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Мужчину признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.

Утром 4 января осужденный выпил и сел за руль автомобиля, не имея водительских прав. В результате россиянин врезался в автобусную остановку, чем лишил жизни трех человек. В аварии также пострадала 10-летняя девочка, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве суд арестовал 19-летнего водителя автомобиля Mersedes, который на Калужском шоссе выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.