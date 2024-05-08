В Волжском водитель иномарки сбил сразу двух школьниц на переходе

В Волжском водитель иномарки сбил двух школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

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Инцидент произошел 8 мая в районе дома 26 по улице Советской. Hyundai Solaris совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу девочек. Пострадавших, школьниц девяти и десяти лет, доставили в больницу. За рулем иномарки был 46-летний местный житель. На место происшествия выезжал прокурор города Виталий Орлов.

Расследование обстоятельств случившегося — на контроле у ведомства.

Информация о состоянии пострадавших несовершеннолетних отсутствует.

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