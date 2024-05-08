В Ростове школьник угнал у отца машину и устроил ДТП

В Ростове поездка подростка с племянником закончилась задержанием первого. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По предварительным данным, 16-летний юноша взял у отца машину в тот момент, когда тот не видел. После этого он отправился кататься по округе и встретил шестилетнего племянника. Ребенок попросил подвезти его в магазин, и родственник согласился.

Оба поехали в Нахичевань, но на обратном пути машину занесло. В результате автомобиль перевернулся, пассажира спасти не удалось. Получил ли травмы водитель, не сообщается.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. Они задержали молодого человека. Известно, что до этого подросток уже состоял на учете в ПДН.

До этого в Новосибирске маршрутка выезжала из кармана и переехала ребенка, который в этот момент переходил дорогу в неположенном месте. В результате мальчика госпитализировали. По словам очевидцев, пострадавший получил много травм.

Ранее в Саратовской области три человека пострадали в аварии со скорой помощью.