В Москве на Можайском шоссе произошло ДТП

Движение на Можайском шоссе Москвы в районе дома 45Б затруднено в связи со столкновением нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Можайском шоссе (в районе д. 45Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. <...> Движение на эстакаде в сторону центра затруднено", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В дептрансе также посоветовали выбирать альтернативные маршруты передвижения.