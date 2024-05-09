Несколько автомобилей столкнулись на 81-м километре МКАД

Очередное массовое ДТП произошло на внешней стороне 81-го километра МКАД вблизи съездов №81 и № 82. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На месте ведут работу оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

— Движение в районе ДТП затруднено, для движения доступна одна полоса из пяти. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты, — отметили в дептрансе.

Это вторая авария за ночь в столице. Ситуация на дорогах остается сложной из-за неблагоприятных погодных условий. Так, массовое ДТП произошло на Можайском шоссе вблизи дома 45Б.

Накануне сообщалось, что на дорогах Москвы при необходимости проведут противогололедную обработку. Температура воздуха в столице может опуститься ниже 0 градусов.

Аномально холодная погода закончится после Дня Победы, но привычных теплых майских температур не стоит ждать до 20-х чисел месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.